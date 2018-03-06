В этот же день, 5 марта, портал 38 North сообщил о возобновлении работы ядерного реактора в научно-исследовательском центре в Йонбене в Северной Корее.

В Пхеньяне 5 марта состоялась первая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына с должностными лицами Южной Кореи, информирует svodka.net.

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Ким Чен Ын встретился в Пхеньяне с делегацией спецпосланников президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Об этом сообщило информационное агентство КНДР ЦТАК.

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В составе южнокорейской делегации были пять спецпосланников, в том числе начальник Кабинета по государственной безопасности Чхонвадэ Чжен Ы Ён и руководитель Государственной разведывательной службы Со Хун, а также пять их помощников.

На встрече обсуждались возможности улучшения отношений стран, прошедшая Олимпиада, способы обеспечения мира на Корейском полуострове. Ким Чен Ын заявил об открытии «новой истории объединения родины».

Представитель Сеула сообщил лидеру КНДР о предложении президента Мун Чжэ Ина провести встречу в верхах. Ким Чен Ын согласился и дал поручения о подготовке к саммиту.

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По словам представителя администрации президента Южной Кореи, в достигнутой договоренности речь идет в том числе и о предложении Пхеньяна провести саммит, передает Reuters.

Перед вылетом из Сеула руководитель южнокорейской делегации Чхонвадэ Чжен Ы Ён заявил, что планирует подробно обсудить с северокорейской стороной не только двусторонние переговоры, но и переговоры с участием США и международного сообщества. Также он обещал донести до руководства КНДР желание президента Мун Чжэ Ина достичь денуклеаризации Корейского полуострова и достижении постоянного мира в регионе.

Как сообщали новости мира, в этот же день, 5 марта, портал 38 North сообщил о возобновлении работы ядерного реактора в научно-исследовательском центре в Йонбене в Северной Корее.

По информации издания, спутниковые снимки с 25 февраля демонстрируют активность на одном из реакторов центра мощностью в пять мегаватт. На них также виден растаявший лед на реке рядом с реактором. Это может свидетельствовать о возобновлении производства плутония, используемого в ядерном оружии. Спутниковые кадры также показывают строительство нового ограждения вокруг ядерного комплекса.

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