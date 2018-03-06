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Выполнение Минских соглашений предусматривает роспуск "ЛНР-ДНР", - Уолкер
06.03.2018 13:26
Выполнение Минских соглашений предусматривает роспуск "ЛНР-ДНР", - Уолкер
"Нежелание расформировать - это нежелание выполнить Минские соглашения"
Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер отмечает, что Минские соглашения предусматривают восстановление территориальной целостности Украины и роспуск незаконных структур "ДНР" и "ЛНР".
Выполнение Минских соглашений предусматривает роспуск "ЛНР-ДНР", - Уолкер Фото: delfi.lt

"Целью Минских соглашений (подписанных лидерами так называемых" ЛНР-ДНР ") является восстановление территориальной целостности Украины и конституционного порядка. Реализация Минска равна роспуска этих незаконных структур. Нежелание расформировать - это нежелание выполнить Минские соглашения" , - написал Волкер в Twitter .

Напомним, что  Курт Волкер считает, что боевые действия на востоке Украины можно закончить за год.

"Мы хотим увидеть мир и окончания боев. Мы хотим видеть всех граждан Украины в покое и безопасности. Это могло бы стать базой для начала полного выполнения Минских соглашений. И только этого можно достичь за 12 месяцев",  - сказал Волкер.

Добавим, что Волкер на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности обсудил с представителями ОБСЕ обострения конфликта на востоке Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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