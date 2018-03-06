"Нежелание расформировать - это нежелание выполнить Минские соглашения"

"Целью Минских соглашений (подписанных лидерами так называемых" ЛНР-ДНР ") является восстановление территориальной целостности Украины и конституционного порядка. Реализация Минска равна роспуска этих незаконных структур. Нежелание расформировать - это нежелание выполнить Минские соглашения" , - написал Волкер в Twitter .

Напомним, что Курт Волкер считает, что боевые действия на востоке Украины можно закончить за год.

"Мы хотим увидеть мир и окончания боев. Мы хотим видеть всех граждан Украины в покое и безопасности. Это могло бы стать базой для начала полного выполнения Минских соглашений. И только этого можно достичь за 12 месяцев", - сказал Волкер.