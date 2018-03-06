|Выполнение Минских соглашений предусматривает роспуск "ЛНР-ДНР", - Уолкер
|06.03.2018 13:26
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"Нежелание расформировать - это нежелание выполнить Минские соглашения"Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер отмечает, что Минские соглашения предусматривают восстановление территориальной целостности Украины и роспуск незаконных структур "ДНР" и "ЛНР".
Фото: delfi.lt
"Целью Минских соглашений (подписанных лидерами так называемых" ЛНР-ДНР ") является восстановление территориальной целостности Украины и конституционного порядка. Реализация Минска равна роспуска этих незаконных структур. Нежелание расформировать - это нежелание выполнить Минские соглашения" , - написал Волкер в Twitter .
Напомним, что Курт Волкер считает, что боевые действия на востоке Украины можно закончить за год.
"Мы хотим увидеть мир и окончания боев. Мы хотим видеть всех граждан Украины в покое и безопасности. Это могло бы стать базой для начала полного выполнения Минских соглашений. И только этого можно достичь за 12 месяцев", - сказал Волкер.
Добавим, что Волкер на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности обсудил с представителями ОБСЕ обострения конфликта на востоке Украины.