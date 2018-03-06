МЭРТ предлагает снизить долю акций в контрольном пакете до 50%

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) считает завышенным определенный законом объем контрольного пакета акций – более 50% ценных бумаг - и предлагает сократить его на одну акцию.

Соответствующее предложение содержится в проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно улучшения инвестиционного климата в Украине", обнародованном на веб-сайте ведомства.

По мнению авторов законопроекта, соответствующие изменения будут помогать повышению защиты прав миноритарных акционеров.

"Уровень концентрации акций - более 50% - является завышенным с точки зрения прав миноритарных акционеров. В большинстве иностранных юрисдикций, где установлено аналогичное правило, в том числе в Швеции, Норвегии, Германии, такой уровень значительно ниже и, как правило, равен 30-33% объема эмитированных акций", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Документ также предусматривает изменение механизма корпоративного управления. В частности, предлагается ввести ответственность заинтересованных и должностных лиц акционерного общества за нанесение убытков, возникших вследствие одобренных мажоритарным акционером действий.