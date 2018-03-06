6 марта около 11:45 на пересечении улиц Шелковичной и Институтской в произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля президентского кортежа, сообщает со ссылкой на "".

Отмечается, что под колеса элитного авто попал пожилой мужчина.

Иномарка, которая совершила , осталась на месте происшествия. Другие авто кортежа продолжили движение. На капоте машины осталась вмятина.

Дедушка, которого сбили, серьезно пострадал, но смог подняться и сесть на лавочку на тротуаре. Патрульные полицейские оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали "скорую", которая впоследствии забрала его в больницу. По слoвaмы медиков, пострадавший получил трaвмы средней тяжести.

На месте происшествия работают правоохранители, несколько сотрудников Управления госохраны и несколько карет скорой помощи.

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