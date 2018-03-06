Если НБУ не будет выходить на межбанк — котировки могут просесть к уровню 26,30 гривен и ниже.

Во вторник страсти на валютном рынке достигнут своего апогея. Общий тренд на падение котировок продолжится как за счет продаж валюты нерезидентами (сегодня размещение Министерством финансов ОВГЗ), так и за счет сугубо украинского фактора — приближения четырехдневых выходных (в том числе 8 и 9 марта -рабочие дни в ЕС и США), информирует svodka.net.

Клиентам придется «спешить» закрывать свои валютные контракты перед долгоиграющими выходными. Оба события — размещение Минфина и приближение выходных — сыграют в пользу гривны и у нее есть шанс близко подобраться к уровню в 26,30 гривен, если Нацбанк не будет переусердствовать со скупкой излишка доллара на рынке.

В пользу гривны сработает также и сохранение низкой ликвидности в банковской системе. На утро вторника коррсчета банков находятся на уровне 41,37 млрд гривен, что продолжает держать спекулянтов на голодном гривневом пайке и заставляет играть только в форматах «в две стороны» и «на понижение». Даже покупка валюты под репатриацию дивидендов «дочками» иностранных компаний (основные операции по марту уже начались) не смогут сегодня существенно ослабить позиции гривны на валютном рынке.

«Минфин» ожидает на 6 марта рост объема операций на валютном рынке — до 440 млн долларов при заключении до 620 сделок с продолжением падения котировок на межбанке в пределах коридора 26,30-26,42 гривен. Действия Нацбанка по выкупу излишка доллара на межбанке могут несколько уменьшить глубину этого падения курса. Если же НБУ не будет выходить на межбанк — котировки могут просесть к уровню 26,30 гривен и ниже.

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Ситуация на наличном валютном рынке:

Курс американской валюты в банках на 10 утра: прием 26,20-26,40 и продажа 26,44-26,75 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 26,30-26,42 гривен и продажа 26,46-26,63 гривен.

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О тенденциях на торгах за 5 марта можно прочитать тут, а график котировок по доллару, евро и рублю — посмотреть здесь.

Мониторинг настроений валютного рынка:

По официальному курсу и межбанковскому курсу настроения респондентов продолжают улучшаться в отношении перспектив гривны на ближайшее время.

Причем мнение участников опроса по курсу НБУ и курсу межбанка практически совпали:

44% респондентов считают, что курс Нацбанка будет ниже 26,50 гривен, 56 % не исключают его возврата к уровню свыше 26,51 гривен.

45% респондентов уверены, что рыночный курс межбанка будет ниже 26,50 гривен. 55% уверены в его скором возврате к уровню выше 26,51 гривен.

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