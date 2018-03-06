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В Кении врачи случайно вскрыли череп не потому пациенту
06.03.2018 13:34
В Кении врачи случайно вскрыли череп не потому пациенту
Прооперирован пациент, по словам медиков, выздоравливает
В Кении врачи случайно прооперировали не в тот пациента, за что были отстранены от работы.
В Кении врачи случайно вскрыли череп не потому пациенту

Ошибку специалисты осознали лишь за несколько часов операции, сообщает BBC .

Медицинский персонал, а также генеральный директор временно отстранены от работы. На данный момент ведется следствие. Также регуляторы требуют отчета и планируют провести слушания.

В свою очередь прооперирован пациент, по словам медиков, выздоравливает.

Напомним, что с уд графства Ноттингемшир в Великобритании вынес в среду приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 59-летнего врача Иэна Патерсона. Он признан виновным в проведении ненужных операций по удалению у пациентов частей тела , в которых якобы могут возникнуть раковые образования.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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