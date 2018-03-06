Прооперирован пациент, по словам медиков, выздоравливает

Ошибку специалисты осознали лишь за несколько часов операции, сообщает BBC .

Медицинский персонал, а также генеральный директор временно отстранены от работы. На данный момент ведется следствие. Также регуляторы требуют отчета и планируют провести слушания.

В свою очередь прооперирован пациент, по словам медиков, выздоравливает.