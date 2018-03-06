Министерство здравоохранения Украины повторно отстранило Екатерину Амосову от исполнения обязанностей ректора Национального медицинского университета им. Богомольца. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальном сайте Минздрава.

Согласно обнародованным данным, из-за срыва экзамена "Крок 1. Стоматология" Минздрав решил проверить все обстоятельства и создал комиссию. Однако власть университета более недели блокировала работу комиссии.

"Только на 9 день работы комиссии Екатерина Амосова пришла на заседание и предоставила копии материалов по процедуре проведения экзамена и сотрудничества с Центром тестирования. Учитывая значительный объем документов, Минздрав Украины принял решение продлить работу комиссии еще на две недели - до 23 марта. На время работы комиссии Екатерина Амосова отстранена от обязанностей", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что пока обязанности ректора будет исполнять первый проректор Ярослав Цехмистри.

Как сообщал svodka.net ранее, Административный суд Киева принял решение восстановить Екатерину Амосову в должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца.

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