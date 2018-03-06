Полезных свойств простой перекиси, о которых вы не знали По теме: Наш быт без хитростей, о которых знали наши бабушки, и которыми успешно пользовались без «тяжелой артиллерии» — производственной химии, был бы тяжел. Но оказывается, есть еще одно средство, которое незаслуженно забыто. Мы многого не знаем об обычной перекиси водорода! Речь идет о флаконе 3% аптечную перекись водорода (пероксид водорода), пишет со ссылкой на . В детстве мама останавливала кровь на ссадине с помощью перекиси, в подростковом возрасте она помогала лицу оставаться без комедонов (черных точек на лице), и являлась отличным дезинфицирующим средством — вот, пожалуй, и все, что может о перекиси сказать любой человек. Но вот еще несколько ее свойств, где перекись здорово выручит, при этом являясь абсолютно безопасным компонентом для красоты и чистоты. Почему безопасным: пероксид водорода вечно растворяется в воде, распадаясь на кислород и воду. 1. Если пятно замочить в перекиси перед стиркой, оно сойдет значительно проще. 2. В горячей воде перекись водорода становится отличным средством для мытья полов. Чистота во всех смыслах этого слова! 3. Щепотка сухого порошка перекиси водорода (она продается в таблетках, таблетку нужно растолочь) помогает предотвратить возникновение грибка на листьях комнатных растений. 4. Если перед мытьем головы сполоснуть волосы раствором перекиси в воде, ваши волосы будут блистать естественными бликами. 5. Обработка овощей в перекиси позволит удалить загрязнения, пестициды и инфекции с них. 6. Раствор перекиси в воде отлично очищает столешницы из пластика, камня или дерева. 7. Если регулярно после чистки зубов полоскать рот раствором перекиси с водой, то вы увидите тот же эффект отбеливания, что и при пользовании дорогостоящими средствами. 8. Перекись водорода — универсальное средство для мытья холодильника. Оно не только легко удаляет пятна и грязь, но и запахи. 9. Налейте перекись на загрязненные места в ванной, которые не смогли отмыть. Пусть некоторое время они будут находиться в перекиси. Затем вы отмоете все без труда. 10. Если на коже раздражение, приложите смоченный в перекиси ватный диск к покрасневшему месту и немного подержите. Ваша кожа при регулярной такой процедуре станет чистой. 11. Если смешать оливковое масла и перекись водорода, получится прекрасное средство для чистки ушей, и вы сразу почувствуете разницу. 12. Погрузив ноги в раствор перекиси, вы сможете избавиться от грибка и запаха. 13. Используйте раствор перекиси водорода и уксуса, чтобы полотенца легко отстирывались от пятен. 14. Добавьте раствор перекиси при уборке аквариума, и внутри резервуара грязь будет образовываться медленнее. 15. Перекись и сода дают эффект осветления волос на теле и лице, только предварительно нужно провести тест на аллергию. 16. Волосы на голове можно осветлить не обесцвечивая их химией, довольно правильно смешать перекись и аммиак. Такая смесь обесцвечивает бережно, и не сразу — в несколько этапов. И еще: если ваша собака или кошка съела что-то не то, перекись водорода поможет спровоцировать рвоту, так что иногда она может и жизнь спасти. Кстати, смесь перекиси водорода, моющих средств и пищевой соды отлично подходит для удаления очень сильных неприятных запахов.











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