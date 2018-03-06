|Полезных свойств простой перекиси, о которых вы не знали
|06.03.2018 13:41
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Наш быт без хитростей, о которых знали наши бабушки, и которыми успешно пользовались без «тяжелой артиллерии» — производственной химии, был бы тяжел. Но оказывается, есть еще одно средство, которое незаслуженно забыто. Мы многого не знаем об обычной перекиси водорода!
Речь идет о флаконе 3% аптечную перекись водорода (пероксид водорода), пишет со ссылкой на .
В детстве мама останавливала кровь на ссадине с помощью перекиси, в подростковом возрасте она помогала лицу оставаться без комедонов (черных точек на лице), и являлась отличным дезинфицирующим средством — вот, пожалуй, и все, что может о перекиси сказать любой человек.
Но вот еще несколько ее свойств, где перекись здорово выручит, при этом являясь абсолютно безопасным компонентом для красоты и чистоты. Почему безопасным: пероксид водорода вечно растворяется в воде, распадаясь на кислород и воду.
1. Если пятно замочить в перекиси перед стиркой, оно сойдет значительно проще.
2. В горячей воде перекись водорода становится отличным средством для мытья полов. Чистота во всех смыслах этого слова!
3. Щепотка сухого порошка перекиси водорода (она продается в таблетках, таблетку нужно растолочь) помогает предотвратить возникновение грибка на листьях комнатных растений.
4. Если перед мытьем головы сполоснуть волосы раствором перекиси в воде, ваши волосы будут блистать естественными бликами.
5. Обработка овощей в перекиси позволит удалить загрязнения, пестициды и инфекции с них.
6. Раствор перекиси в воде отлично очищает столешницы из пластика, камня или дерева.
7. Если регулярно после чистки зубов полоскать рот раствором перекиси с водой, то вы увидите тот же эффект отбеливания, что и при пользовании дорогостоящими средствами.
8. Перекись водорода — универсальное средство для мытья холодильника. Оно не только легко удаляет пятна и грязь, но и запахи.
9. Налейте перекись на загрязненные места в ванной, которые не смогли отмыть. Пусть некоторое время они будут находиться в перекиси. Затем вы отмоете все без труда.
10. Если на коже раздражение, приложите смоченный в перекиси ватный диск к покрасневшему месту и немного подержите. Ваша кожа при регулярной такой процедуре станет чистой.
11. Если смешать оливковое масла и перекись водорода, получится прекрасное средство для чистки ушей, и вы сразу почувствуете разницу.
12. Погрузив ноги в раствор перекиси, вы сможете избавиться от грибка и запаха.
13. Используйте раствор перекиси водорода и уксуса, чтобы полотенца легко отстирывались от пятен.
14. Добавьте раствор перекиси при уборке аквариума, и внутри резервуара грязь будет образовываться медленнее.
15. Перекись и сода дают эффект осветления волос на теле и лице, только предварительно нужно провести тест на аллергию.
16. Волосы на голове можно осветлить не обесцвечивая их химией, довольно правильно смешать перекись и аммиак. Такая смесь обесцвечивает бережно, и не сразу — в несколько этапов.
И еще: если ваша собака или кошка съела что-то не то, перекись водорода поможет спровоцировать рвоту, так что иногда она может и жизнь спасти.
Кстати, смесь перекиси водорода, моющих средств и пищевой соды отлично подходит для удаления очень сильных неприятных запахов.