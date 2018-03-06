Ничего нового: «Газпром» и РФ, что по сути одно и то же, ведут газовую войну с Украиной с 2005 года.

Реакция «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража в споре с «Нафтогазом» никак не связана с грядущими выборами президента России, сказал в комментарии изданию «ГОРДОН» ведущий политолог Брукингского института в Вашингтоне, экс-глава минфина и Центробанка РФ Сергей Алексашенко, информирует svodka.net.

«В РФ нет никакой предвыборной кампании. Победитель известен. Поэтому связывать выборы и ситуацию с газом я бы не стал. Скорее только, согласно соглашению между «Нафтогазом» и «Газпромом», предусматривается некий период, в течение которого стороны должны договориться об условиях выхода из контракта. Это может быть где-то месяц, вероятно, чуть больше. Если же компромисса достичь не удастся, они пойдут все в тот же Стокгольмский арбитраж, который и определит условия разрыва контракта. Однако слушания в Стокгольме могут затянуться на полтора-два года и закончиться в 2019-м, когда и истекает срок действия этого контракта», – отметил Алексашенко.

Он сомневается, что руководство «Газпрома» откажется выполнять решение, принятое Стокгольмским арбитражем.

«Теоретически, конечно, «Газпром» может не выполнять решение Стокгольмского арбитража. Но тогда «Нафтогаз» получит возможность арестовать активы россиян в Европе. Это и деньги на счетах, и газ. Поэтому сомневаюсь, что до этого дело дойдет. Не выполнять решение арбитража – это слишком скандально. К тому же в таком случае «Газпром» понесет серьезные имиджевые и финансовые потери. Да, прогнозировать действия безумцев очень тяжело, но вряд ли «Газпром» откажется выполнять решение Стокгольмского арбитража. Выиграть невозможно, а проиграть можно очень много», – подчеркнул собеседник.

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По его словам, мнение главы правления «Газпрома» Алексея Миллера о споре с «Нафтогазом» не является позицией российского монополиста.

«Происходящее сейчас, конечно, можно назвать газовой войной. Но я бы не считал это чем-то новым – «Газпром» и РФ, что по сути одно и то же, ведут газовую войну с Украиной с 2005 года. Нужно разделять позицию Миллера и позицию самой компании. Насколько я понимаю, его эмоциональное заявление о прекращении транзита и поставок газа не соответствует позициям «Газпрома», так как компания просто не может в один момент разорвать контракты с европейскими потребителями. Газ продолжает поступать в Европу и, судя по всему, транзит не прекратится. Вообще, российские политики привыкли, что внутри страны можно делать любые заявления, не обращая внимания на законы и договоры. «Газпром» как компания так поступать не может. Но, думаю, «Нафтогазу» стоит быть готовым к началу процесса разрыва соглашений», – резюмировал Алексашенко.

28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский «Газпром» выплатить НАК «Нафтогаз України» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В результате двух арбитражных споров между компаниями и с учетом удовлетворенных требований российской стороны «Газпром» должен доплатить НАК $2,56 млрд.

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1 марта стало известно, что «Газпром» получил деньги от «Нафтогазу України» в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в Украину.

В «Нафтогазі» расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и заявили, что намерены требовать от «Газпрома» компенсации убытков.

5 марта председатель российского «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что российская компания официально направила уведомление в НАК «Нафтогаз України» о начале процедуры расторжения контрактов через Стокгольмский арбитраж на поставку газа в Украину и его транзит в страны Евросоюза.

Главный коммерческий директор «Нафтогазу» Юрий Витренко назвал неприемлемым предложение россиян о разрыве контракта на транзит газа.

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