В 2018 году на финансирование дорожной отрасли планируется направить 44 млрд грн

"Основная программа предусматривает бюджет 6,6 миллиарда гривен. В ее основе - продолжение ремонтных работ по всей стране на участках дорог, которые мы начали исправлять в 2017 году. Все ремонты осуществляются по маршрутным принципу. Также есть 5 отдельных бюджетных программ по отдельным финансированием" - сказал Новак в интервью "РБК-Украина" .

Первая программа, по его словам, является проектом Gо Highway. Он позволит практически полностью отремонтировать дорогу от Львова до Умани. На него планируется выделить 4 млрд грн. Вторая программа предусматривает ремонт дороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский, на который будет выделено 2 миллиарда гривен. В частности, эти средства будут направлены на завершение строительства обхода вокруг города Лубны Полтавской области и окончания ремонта на участке Харьков - Славянск в Харьковской области.

Третья программа - это отдельный бюджетное финансирование ремонта дороги Р-46 Харьков - Ахтырка в Харьковской и Сумской областях, в рамках которой запланировано выделение одного миллиарда гривен. В рамках четвертой программы планируется выделить 2 млрд грн на ремонт дороги Н-31 Днепр - Решетиловка в Днепропетровской и Полтавской областях.

По пятой программе будет проводиться ремонт дороги Н-03 Черновцы - Хмельницкий - Житомир, на которую предусмотрено один миллиард гривен.

"Таким образом, в течение года будет осуществляться ремонт главных коридоров по маршрутному принципу. К тому же у нас остаются приоритетными для ремонта несколько других дорог, в частности, Н-11 Николаев-Днепр, Н-08 Запорожье-Мариуполь, дороги во Львовской, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Запорожской, Сумской областях. по сути, ремонт продлится по всем областям. Также в этом году 68000000 евро польского кредита будут направлены на ремонт 6 участков дорог в Львовской и Волынской областях, 50000000 евро венгерского кредита - на рем нт обхода вокруг закарпатского города Берегово и пограничной дороги " , - добавил глава" Укравтодора ".

Славомир Новак подчеркнул, что в 2018 году на финансирование дорожной отрасли планируется направить 44 миллиарда гривен.