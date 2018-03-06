Министерство здравоохранения снова отстранило ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерину Амосову. Об этом пресс-служба Министерства здравоохранения.

Учитывая значительный объем документов, Минздрав Украины принял решение продлить работу комиссии по проверке надлежащего обеспечения проведения для студентов НМУ им. Богомольца лицензионного интегрированного экзамена «Шаг 1. Стоматология» еще на две недели — до 23 марта.

«На время работы комиссии Екатерина Амосова отстранена от исполнения обязанностей. Обязанности ректора будет исполнять первый проректор — Ярослав Цехмистр, одна из основных задач которого — обеспечить проведение лицензионных экзаменов «Шаг» в НМУ», — говорится в сообщении.

В связи со срывом 20 февраля 2018 года в НМУ лицензионного интегрированного экзамена «Шаг 1. Стоматология» для более чем 200 студентов 3 курса стоматологического факультета, Минздрав Украины создало комиссию для проверки всех обстоятельств дела.

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Еще 21 февраля комиссия потребовала от НМУ и Центра тестирования предоставить копии имеющейся документации о подготовке и организации проведения лицензионного интегрированного экзамена «Шаг» в НМУ.

В течение более чем недели работы комиссии власть НМУ действительно блокировала ее работу, не предоставляя необходимые документы и не допуская членов комиссии в ректорский корпус НМУ. Только на 9 день работы комиссии Екатерина Амосова явилась на заседание и предоставила копии материалов по процедуре проведения экзамена и сотрудничества с Центром тестирования.

В то же время, Министерство подает апелляцию на решение Окружного административного суда города Киева о приостановлении действия пункта приказа Минздрава об отстранении Амосовой от должности ректора НМУ. Отмечается, что это постановление является временной мерой, а не окончательным решением по существу.

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