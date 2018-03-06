Переговоры, которые состоялись в понедельник, 5 марта, были сосредоточены на возможной встречи на высшем уровне между лидерами двух стран.

Согласно сообщению KCNA, Ким Чен Ин заявил делегации, что хочет "

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В сообщении отмечается, что узнав от спецпросланцив Южной Кореи о намерении президента Мун Чжэ Ина провести саммит, Ким Чен Ин дал на это согласие. Обе стороны также должны были обсудить, как восстановить разговор между США и Северной Кореей по ее ядерной программы и ракетной программ, однако детали пока неизвестны.

Напомним, Южную Корею для участия в церемонии открытия зимней Олимпиады посетила делегация из Пхеньяна, которую возглавляла сестра лидера КНДР Ким Е Чжон .

Делегация передала президенту Южной Кореи письмо от лидера КНДР с приглашением посетить Северную Корею и провести встречу с ее лидером. Южнокорейский президент принял приглашение.