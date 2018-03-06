Газовое противостояние с "Газпромом" показало бездействие власти в энергетической сфере – председатель партии "Основа"

Шантаж российского "Газпрома" относительно прекращения поставок газа для Украины показало отсутствие реальной работы украинской власти в энергетической сфере, заявил председатель партии "Основа" Андрей Николаенко

"На сегодняшний день украинская власть не делает довольно шагов, чтобы действительно стимулировать частные инвестиции в энергетическую сферу, увеличить государственную добычу и обеспечить настоящую энергетическую независимость Украины. Сначала Владимир Гройсман говорит, что мы не берем ни одного кубометра из России. Теперь он говорит: у нас не хватает 10 млн куб. м газа в сутки ... Если мы не берем российский газ, то каких 10 млн куб. м в сутки нам не хватает? - заявил А.Николаенко в эфире телеканала Zik, сообщает пресс-служба политика.

Кроме того, он отметил, что подобные кризисы наглядно показывают отсутствие реальных дел и ложные заявления чиновников.

"Эта ситуация выявила фейковую игру очень многих политиков. Поскольку за политикой часто отсутствуют реальные дела, в которых нуждается государство. А вместо того, чтобы работать, политики рассказывают что угодно. Как только случается такая кризисная ситуация, мы говорим: Россия перекрывает газ. А до этого рассказывали, что российский газ Украине не нужен - потому что мы из Европы его импортируем. Так, в кризисных ситуациях выявляются расхождения между суждениями политиков и реальными делами. Поэтому сейчас разоблачается истинное положение вещей в нашей газовой энергетике", - резюмировал А.Николаенко.