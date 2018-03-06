Представители российской частной военной компании "Вагнер" не предоставляют родственникам погибших в Сирии наемников информации без запросов, чтобы не платить.

Представители ЧВК демонстративно делают вид, что ничего не понимают.

Об этом в комментарии журналистам "" рассказал один из жителей поселка, расположенного близко от хутора Молькино в Краснодаре, где находится база "Вагнера", передает .

"Они ничего не скажут. Это такая компания, что там полный конец, ничего там не узнать. Даже я, тут живу и работаю с ними, но все равно мало что знаю. У них все так поставлено, что не должен никто ничего рассказывать. С ними разговариваешь, а они делают вид, что ничего не знают, ничего не понимают, о чем ты", – рассказал он.

По словам мужчины, он знал наемников, которые находились в эпицентре удара в Сирии.

"Хотя интернет открывай, и все показано — как их накрыли, сколько машин, сколько чего. А я-то знаю даже ребят, которые там в эпицентре находились прямо. Такое нельзя рассказывать, матерям особенно. Сердце только сорвут. Лучше пускай надеются и ждут, чем такое. Незачем им знать все это. Это только в Москве говорят, что наших там не было. 87 человек погибших там ребят и еще пропавших много – более 100 человек", – уточнил собеседник.

Он пояснил, что имеет в виду пропавших без вести.

"Их разорвало там в куски прямо, мясо собирали по полю и сюда отправляли. В Ростов и в Санкт-Петербург. Будут они восстанавливать сейчас по жетонам и ДНК, кто есть кто. Если никто из дома интересоваться не будет, то они так и будут молчать. Им же это выгодно — платить не надо", – подчеркнул он.

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