Марфин Банк сменил название на МТБ Банк

Марфин Банк (Черноморск) изменил название МТБ Банк, сообщается в пресс-релизе банка.

"ПАО "Марфин Банк" после прохождения необходимых процедур официально изменил название на ПАО "МТБ Банк". МТВ - money tradition business– новое содержание известного имени на финансовом рынке Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 14 июня 2017 года состоялась продажа контрольного пакета акций Марфин Банка, принадлежавшего Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Кипр), конечным бенефициаром которого являлась Республика Кипр в лице министра финансов. Новым собственником стала компания Saggarko Limited, а конечными бенефициарами в результате сделки - граждане Украины Михаил Партикевич и Игорь Згуров.

И.Згуров занимает должность советника исполнительного директора по экономическим вопросам ПАО "Одессагаз".

Марфин Банк (ранее Морторгбанк, Морской транспортный банк) основан в 1993 году.

По данным Нацбанка, по состоянию 1 октября 2017 года по размеру общих активов (3,546 млрд грн) Марфин Банк занимал 30-е место между 88 действовавших в стране банков.