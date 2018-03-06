С другой стороны, есть же ракеты с ядерным двигателем, красивые патриотические 3D-мультики и замороженный до бесконечности пенсионный фонд – не пропадут!

После введения санкций банковская система российской Федерации демонстрирует медленное, но уверенное увядание, которое в полной мере проявилось в прошлом году, когда стали сыпаться банки из ТОП-10 страны, информирует svodka.net.

Ежегодно для поддержания банков из бюджета выделяются колоссальные суммы и с 2014 года затраты на спасение “умирающего” уже превысили 4 трлн рублей. В 2017 был отмечен максимум затрат, составивший 1021,2 триллиона рублей. Однако, легче от этого не стало и более того, этот года не сулит улучшения положения российских банков.

Так, по самым скромным подсчетам, с учетом имеющихся проблемных банков, в 2018 году печатному станку необходимо будет “нарисовать” 1 трлн рублей для поддержания банковской системы. В свою очередь, эта сумма учитывает лишь поддержание имеющихся проблемных банков, но если тренд на обвал продолжится, то эта сумма может часто возрасти!

С другой стороны, есть же ракеты с ядерным двигателем, красивые патриотические 3D-мультики и замороженный до бесконечности пенсионный фонд – не пропадут!

Сводка.нет - Новости Украины и Мира