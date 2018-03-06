|Трамп посетит Иерусалим в мае для открытия посольства США
|06.03.2018 13:58
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Трамп заявил, что его решение о переносе посольства США в Иерусалим "оценила большая часть мира"На встрече с президентом Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме президент США Дональд Трамп выразил намерение посетить в мае Израиль для открытия в Иерусалиме посольства Соединенных Штатов Америки.
Фото: ap.org
"Новое посольство будет открыто в мае, и Трамп сказал, что он, если сможет, поедет в Израиль на церемонию открытия", - сообщает AP .
Отмечается, что перерезания ленты в новом дипломатическом представительстве, которое будет временно располагаться в здании Генконсульства США в Иерусалиме, совпадает по времени с празднованием 70-летия независимости Израиля.
Трамп также заявил, что его решение о переносе посольства США в Иерусалим "оценила большая часть мира".
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Как известно, 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и поручил Госдепартамента начать подготовку к переводу посольства Америки из Тель-Авива в Иерусалим.
Заявление Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля вызвала волну насилия в регионе . Израильская армия осуществила несколько ударов в ответ на атаки палестинских боевиков. В результате столкновений демонстрантов с израильскими силовиками в Иерусалиме и на палестинских автономных территориях погибли несколько протестующих, более 750 человек получили ранения.
Согласно последним опросам, почти половина палестинцев поддерживает силовой путь решения вопроса о создании собственного государства.