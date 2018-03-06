|«Все, п**дец»: в Сети опубликовали расшифровку разговора пилотов АН-148 перед крушением
|06.03.2018 14:00
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Опубликована расшифровка переговоров экипажа Ан-148 «Саратовских авиалиний», которые велись меньше чем за минуту до крушения, унесшего жизни 71 человека.
Расшифровку разговора опубликовал российский телеканал «78».
По данным телеканала, у Ан-148 датчики скоростей начали показывать разные значения из-за ошибки второго пилота, который забыл включить подогрев этого прибора. Потом, «когда точка невозврата была пройдена», он запаниковал и увел самолет вниз вместо того, чтобы попытаться набрать высоту.
Командир воздушного судна (КВС), Второй пилот (ВП)
КВС: Вверх! Вот. ВП: Сейчас-сейчас.
КВС: А ты вниз..
ВП: Вообще фигня какая-то!
КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это… А ты наоборот, вниз.
ВП: Потом разговаривать будем. Так, контролируем все!
КВС: Все, все хорошо.
ВП: Все, скорость нормализовалась.
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: Оп-оп-оп! 390!
КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: Да потому что, что хорош пи*деть, 200 скорость, бл*дь!
КВС: Высота! Высота! Высота!
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!
КВС: Вверх!
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!
КВС: Всё, пи**ец.