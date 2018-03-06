Опубликована расшифровка переговоров экипажа Ан-148 «Саратовских авиалиний», которые велись меньше чем за минуту до крушения, унесшего жизни 71 человека.

Расшифровку разговора опубликовал российский телеканал «78».

По данным телеканала, у Ан-148 датчики скоростей начали показывать разные значения из-за ошибки второго пилота, который забыл включить подогрев этого прибора. Потом, «когда точка невозврата была пройдена», он запаниковал и увел самолет вниз вместо того, чтобы попытаться набрать высоту.

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Командир воздушного судна (КВС), Второй пилот (ВП)

КВС: Вверх! Вот. ВП: Сейчас-сейчас.

КВС: А ты вниз..

ВП: Вообще фигня какая-то!

КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это… А ты наоборот, вниз.

ВП: Потом разговаривать будем. Так, контролируем все!

КВС: Все, все хорошо.

ВП: Все, скорость нормализовалась.

СИГНАЛИЗАЦИЯ: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Оп-оп-оп! 390!

КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!

СИГНАЛИЗАЦИЯ: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Да потому что, что хорош пи*деть, 200 скорость, бл*дь!

КВС: Высота! Высота! Высота!

СИГНАЛИЗАЦИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!

КВС: Вверх!

СИГНАЛИЗАЦИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!

КВС: Всё, пи**ец.

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