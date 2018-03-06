Пациенты просят внести лекарства от глаукомы в программу "Доступные лекарства"

Киев. 6 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Пациенты просят внести лекарства для лечения глаукомы в программу "Доступные лекарства", заявил представитель Украинского общества слепых Ярослав Савчук.

"Сейчас для того, чтобы каждый день капать капли в глаза человеку, нужно тратить в месяц около 1 тыс. грн. Может ли наш обыкновенный пациент, больной глаукомой, в месяц тратить 1 тыс. грн? Люди слепнут потому, что не понимают необходимость лечиться или потому, что нет денег на ежедневное лечение. Если бы государство помогло этому инвалиду, снизив цену, включив эти лекарства в программу "Доступные лекарства", тогда человек мог бы ежедневно капать эти капли и не становился бы ношей для государства", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

"Украинское общество слепых дважды обращалось к высшим госорганам за помощью, чтобы включить лекарства от глаукомы в перечень доступных лекарств, но до сих пор проблема не решена", - подчеркнул он.

В свою очередь, директор по маркетингу и продажам ПАО "Фармак" Сусанна Халилова отметила, что препараты для лечения глаукомы составляют половину офтальмологического портфеля компании. При этом ее генерические препараты доступнее оригинальных препаратов.

"Мы видим опыт европейских стран, например, Польши, где программа реимбурсации покрывает лечение глаукомы полностью. Государство должно отреагировать на просьбу пациентов о внесении этих препаратов в программу "Доступные лекарства", - сказала она.

Вместе с тем знаток Министерства здравоохранения по специальности "офтальмология", профессор Оксана Витовская, отметила, что для включения глаукомы в перечень нозологий по программе "Доступные лекарства" специалисты-офтальмологи вместе с медицинским департаментом Минздрава готовили соответствующие информационные материалы.

"Эта робота ведется. Конечно, от глаукомы никто не умирает, но пациенты оценивают качество своей жизни после потери зрения ближе к смерти", - сказала она.

По словам эксперта, ежегодно в Украине регистрируется около 20 тыс. новых случаев глаукомы.

В целом в Украине глаукомой болеет около 200 тыс. чел.