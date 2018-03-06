Создатели концепта решили показать свое видение седана 2030 года. Презентация новинки Volkswagen I.D. Vizzion состоялась в рамках автосалона в Женеве.

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Volkswagen показал на автосалоне в Женеве свой концепт I.D. Vizzion. Его ключевой особенностью является отсутствие руля и педального узла. Целью премьеры является показ видения производителем седана 2030 года. Об этом пишет The Verge, информирует svodka.net.

Автомобиль передвигается самостоятельно. Он оснащен продвинутым автопилотом с множеством камер, лазеров и радаров. Vizzion самостоятельно собирает информацию о дорожном трафике в интернете, а также предположительно и от других автомобилей.

Фото: Volkswagen

Салон автомобиля выполнен в минималистическом стиле. В движение новинку приводят два электромотора, мощность которых 201 и 101 лошадиные силы. Автомобиль также оснащен батареей емкостью 111 кВт·ч. Ожидается, что на одном заряде он сможет преодолевать до 562 километров.

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