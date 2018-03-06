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Из-за взрыва в жилом доме в Польше погибли уже пять человек
06.03.2018 14:06
Из-за взрыва в жилом доме в Польше погибли уже пять человек
Трое находятся в тяжелом состоянии
Пожарная служба Польши сообщила, что число погибших в результате взрыва газа в Познани возросло до 5.
Из-за взрыва в жилом доме в Польше погибли уже пять человек Фото: PAP/Jakub Kaczmarczyk

Представитель пожарной службы в Великопольском воеводстве Славомир Брандт сообщил, что спасатели нашли тело пятой погибшей жертвы", - информирует "Радио Польша" .

По словам спасателей, на момент взрыва в четырехэтажном здании находились 40 человек. Ранения получил 21 человек, из них 3 - в тяжелом состоянии. На месте разрушенного дома постоянно работает поисково-спасательная группа.

Вчера польская прокуратура открыла производство по этому делу.

Напомним, что 4 марта  в многоквартирном доме в Познани, на западе Польши, произошел взрыв газа .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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