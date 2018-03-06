Трое находятся в тяжелом состоянии

Представитель пожарной службы в Великопольском воеводстве Славомир Брандт сообщил, что спасатели нашли тело пятой погибшей жертвы", - информирует "Радио Польша" .

По словам спасателей, на момент взрыва в четырехэтажном здании находились 40 человек. Ранения получил 21 человек, из них 3 - в тяжелом состоянии. На месте разрушенного дома постоянно работает поисково-спасательная группа.

Вчера польская прокуратура открыла производство по этому делу.