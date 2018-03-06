По судьбе автомобилей с европейской регистрацией в Украине достигнут сложный консенсус — символический сбор в Государственный бюджет.

А для российских авто хотят ввести спецсбор. Об этом в комментарии «Обозревателю» заявил глава подкомитета Верховной Рады Украины по вопросам совершенствования Налогового кодекса, народный депутат от «Народного фронта» Александр Кирш.

«Относительно еврономеров могу сообщить, что уже достигнут очень сложный экономический и политический консенсус. В результате последних акций протеста и работы в комитете вышли на решение о том, что владельцы авто на еврономерах заплатят в Госбюджет символический взнос», — заявил Кирш.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

Что касается предложения некоторых экспертов ввести спецсбор для автомобилей с иностранной регистрацией, которые пересекают нашу границу, в том числе транзитом, например, из России в Крым или из Европы, то, по мнению нардепа, идея неоднозначная.

«Для авто с российскими номерами однозначно можно вводить такой спецсбор. Что касается авто из Польши, Венгрии, Словакии, то эти страны поставляют нам сейчас газ. Поэтому на фоне ухудшения отношений с той же Польшей и Венгрией, введение дополнительных сборов или ограничений нецелесообразно. Такой сбор можно вводить для авто с иностранной регистрацией, исключая страны ЕС», — пояснил Кирш.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира