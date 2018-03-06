Экс-начальник киевского СБУ отказался давать показания по делу Януковича

Находящийся в СИЗО и под следствием экс-начальник Управления СБУ в г.Киеве и Киевской области Александр Щеголев отказался давать показания в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Как сообщил на судебном заседании во вторник судья Владислав Девятко, соответствующее заявление А.Щеголев направил в адрес Оболонского районного суда г.Киева.

"Свидетель долгое время пребывает в тюрьме по обвинениям нынешней власти и Генеральной прокуратуры, которые он не признает, преследуется по политическим мотивам. Его положение защите полностью понятно. Защита не будет настаивать на его допросе, потому что он сейчас действительно пребывает под следствием и преследованием Генеральной прокуратуры", - отметил адвокат экс-президента Виталий Сердюк.

Как сообщалось, 22 февраля 2018 года суд принял решение направить требование в Шевченковский районный суд г.Киева о доставке А.Щеголева на следующее заседание Оболонского суда в качестве свидетеля. Это было сделано потому, что А.Щеголев в настоящее время находится в СИЗО и Шевченковский суд рассматривает дело по обвинению его в принятии 18 февраля 2014 года решения о проведении антитеррористической операции в центральной части Киева.