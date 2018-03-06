Внешне Pyura chilensis очень напоминает обыкновенный камень, однако, стоит разрубить его топором, или разрезать пилой (панцирь животного довольно крепок), как перед вами появятся все признаки живого существа.

Стоит отметить, что в этом камне есть внутренние органы, кровь и даже хорда, которая вполне могла бы развиться в настоящий позвоночник. Кто знает, что было бы, если эволюция животного мира Земли пошла бы по несколько другому пути, пишет со ссылкой на .

Итак, Pyura chilensis — морское животное, которое еще и является дальним родственником позвоночных. То есть, если бы эволюция пошла чуть другим путем, именно эти твари могли бы населять нашу грешную землю.

Более того, изобретательные японцы выращивают "живые камни" умышленно, из-за высокого содержания ванадия в их крови. На особых подводных плантациях живут тысячи таких существ, которые потом сжигаются: в оставшейся золе содержится столько ванадия, сколько не находят в отвалах некоторых руд.

В природе же, Pyura chilensis обитают в основном на скалистых частях берегов. Основной ареал их обитания — побережья Перу и Чили. Добавим, что в этих краях на них также охотятся кровожадные дайверы: мясо "камней" считается деликатесом в местных ресторанах. Впрочем, способность к репродукции у животного настолько высока, что исчезновение виду рыбалка точно не грозит.

Внешне Pyura chilensis выглядят в точности как камни. Оболочка их тверда, но не настолько, чтобы ее нельзя было разрубить топором. Для дыхания морская тварь использует специальные сифоны. Ими она фильтрует морскую воду, получая из нее и необходимую органику, и кислород.

Не вероятно не упомянуть, что грамотно приготовленная Pyura — ароматное и довольно вкусное блюдо. Настоящие гурманы едят его сырым. В чилийских ресторанах вам подадут его с рубленным луком, зеленью и лимоном — обычными для морепродуктов приправами.

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