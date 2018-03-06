Изменение баланса сил в ЕС заставит его лидеров вырабатывать новую политику и в отношении Киева.

Победа на парламентских выборах в Италии правых и популистских партий будет иметь негативные последствия для Украины и усилит евроскептические настроения в самом ЕС, информирует svodka.net.

Об этом в эфире ObozTV заявила эксперт-международник Ирина Верещук.

«В контексте Украины, это, конечно, негатив для нас. Во-первых, известна многолетняя дружба Путина и Берлускони (экс-премьер Италии и руководитель партии Forza Italia. — Ред). Я думаю, что он будет делать все, чтобы смягчить санкции. Италия и так мало считалась нашим сторонником, у них всегда были сомнения относительно того, поддерживать ли Украину», — подчеркнула эксперт.

По словам Верещук, изменение баланса сил в ЕС заставит его лидеров вырабатывать новую политику и в отношении Киева.

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«То, что праворадикалы и евроскептики приходят к власти, означает, что общество не толерирует мигрантских пакетов, которые предлагает объединенная Европа, того движения, которое выбрали Германия и Франция. И Италия буде хорошим «звоночком» для Западной Европы, которой нужно будет выработать новую политику, в том числе и в отношении Украины. Они не смогут удерживать евроскептические настроения», — считает международник.

В пример она привела ближайших соседей Украины.

«Мы знаем, что есть еще Венгрия, есть Польша, против которой уже вводят санкции, поняв, что других инструментов влияния на Варшаву нет», — подытожила Верещук.

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Парламентские выборы в Италии прошли 4 марта. Итальянцы выбирали 618 депутатов, 309 сенаторов и 18 парламентариев, которые будут представлять тех граждан, которые живут за пределами страны.

В ходе голосования полуголая активистка Femen набросилась на бывшего премьер-министра Берлускони, который представляет праволиберальную партию «Вперед, Италия!».

По раскладам СМИ, наиболее вероятным вариантом формирования итальянского правительства после выборов была большая коалиция из Демократической партии и движения «Вперед, Италия».

5 марта прежний премьер-министр Италии Маттео Ренци официально заявил об отставке с должности главы руководящей Демократической партии после неудачи на парламентских выборах.

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