После стрельбы преступник скрылся

"Мужчина открыл огонь на парковке у ТЦ Seminole Towne Center. В результате ранен молодой. Он был госпитализирован в критическом состоянии, в этот момент его состояние стабилизировалось" , - сообщает Orlando Sentinel .

Полиция эвакуировала всех из торгового центра. Все входы и выходы были заблокированы. На место происшествия прибыл вертолет.

Стрелец и жертва, вероятно, были знакомы. После стрельбы преступник скрылся в черном автомобиле. Несколько возможных соучастников позже вернулись в торговый центр.

Напомним, 14 февраля в американском городке Паркленд, штат Флорида, произошла стрельба в средней школе Марджори Стонман Дуглас , жертвами которой стали 17 человек.