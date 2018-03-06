|Во Флориде снова произошла стрельба: один ранен
|06.03.2018 14:14
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После стрельбы преступник скрылсяВ городе Сэнфорд (штат Флорида) на стоянке торгового центра произошла стрельба, в результате которой один человек был ранен.
Фото: google.com
"Мужчина открыл огонь на парковке у ТЦ Seminole Towne Center. В результате ранен молодой. Он был госпитализирован в критическом состоянии, в этот момент его состояние стабилизировалось" , - сообщает Orlando Sentinel .
Полиция эвакуировала всех из торгового центра. Все входы и выходы были заблокированы. На место происшествия прибыл вертолет.
Стрелец и жертва, вероятно, были знакомы. После стрельбы преступник скрылся в черном автомобиле. Несколько возможных соучастников позже вернулись в торговый центр.
Напомним, 14 февраля в американском городке Паркленд, штат Флорида, произошла стрельба в средней школе Марджори Стонман Дуглас , жертвами которой стали 17 человек.
На месте происшествия задержали бывшего ученика школы - 19-летнего Николаса Круза, ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве 17 человек.