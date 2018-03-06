Обновленный договор продажи операторами ВИЭ электроэнергии "Энергорынку" вступит в силу с 7 марта

Обновленный примерный договор купли-продажи операторами станций на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) электроэнергии ГП "Энергорынок" вступит в силу с 7 марта.

Соответствующее постановление Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которым вносятся изменения в примерный договор, обнародовано в газете "Урядовый курьер" 6 марта.

"Сегодня, наконец, опубликовано постановление НКРЭКУ №1 от 9 января 2018 года, которое открывает путь к привлечению проектного финансирования для возобновляемых источников энергии благодаря приведению PPA (power purchase agreement, договор между производителем и покупателем электроэнергии - ИФ) к наилучшей международной практике", - написал глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк на своей Facebook-странице.

Он подчеркнул, что корректировка PPA позволяет реализовать крупнейший проект в сфере ВИЭ в Украине при финансовой поддержке OPIC - строительство компанией EuroCape ветряной электростанции (ВЭС) в Запорожской области.

Как сообщалось, финансовое учреждение правительства США OPIC в декабре 2017 года одобрило предоставление кредита на $150 млн и страхования с перестрахованием на сумму до $320 млн для строительства EuroCape крупной ВЭС в Запорожской области.

Установленная мощность первой очереди ВЭС – 225 МВт, в дальнейшем она может быть расширена до 500 МВт.