Так называемый заместитель командующего оперативным командованием террористов «ДНР» Эдуард Басурин, известный фейками о ВСУ, отличился новым заявлением о “зверствах” “Правого сектора” под Донецком.

Так, в интервью сепаратистским СМИ он рассказал, что представители “Правого сектора” в случае обнаружения сим-карты оператора террористов “Феникса” ломают ее либо предлагают заплатить “выкуп”.

“Там вообще был возмутительный случай: бабушка завернула тормозок в местную газету. Когда они ее увидели, то забрали тормозок и пытались на улице спалить газету. Был сильный ветер, и они не могли ее поджечь. Они заставляли бабушку эту газету съесть. Люди возмутились, их слушать никто не стал. Когда люди стали возмущаться, они газету все-таки забрали, тормозок отдали, но в очень грубой форме обращались с людьми, которые находились в этом автобусе”, — рассказал Басурин.

ААААА! Распятый мальчик отдыхает! Наркоман Бася говорит что злые правосеки на блокпосту заставили бабушку съесть газету «ДНР» — Фосфорная Горловка (@natohawks)

Соцсети уже высмеяли фантазии Басурина, отметив, что его новый перл может стать хитом этого года, не хуже фейка о распятом мальчике в Славянске.

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