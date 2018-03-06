|Почерк Путина: в Лондоне отравили разведчика ГРУ: город в панике
|06.03.2018 14:20
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В городе Солсбери, днем 4 марта мужчине и женщине стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
Как сообщает , отравленный мужчина — это прежний российский шпион ГРУ Сергей Скрипаль, которого осудили за шпионаж в пользу Великобритании, а затем в рамках обмена передали Лондону, передает со ссылкой на .
Отмечается, что после госпитализации пострадавших торговый центр был оцеплен специалистами в защитных костюмах, которые начали очистку прилегающей территории.
Также полиция также прибыла в дом Скрипаля в Солсбери.
Как сообщает BBC, пока неизвестно каким веществом его отравили.
Согласно обвинению, одним из главных направлений деятельности бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного 9 августа 2006 года за шпионаж в пользу Великобритании, являлась «помощь британским агентам в вербовке представителей российских силовых структур».