В городе Солсбери, днем 4 марта мужчине и женщине стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.

Как сообщает , отравленный мужчина — это прежний российский шпион ГРУ Сергей Скрипаль, которого осудили за шпионаж в пользу Великобритании, а затем в рамках обмена передали Лондону, передает со ссылкой на .

Отмечается, что после госпитализации пострадавших торговый центр был оцеплен специалистами в защитных костюмах, которые начали очистку прилегающей территории.

Также полиция также прибыла в дом Скрипаля в Солсбери.

Как сообщает BBC, пока неизвестно каким веществом его отравили.

Согласно обвинению, одним из главных направлений деятельности бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного 9 августа 2006 года за шпионаж в пользу Великобритании, являлась «помощь британским агентам в вербовке представителей российских силовых структур».

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