В центре Киева следовавший в кортеже автомобиль полиции сбил пожилого мужчину, он госпитализирован

В Печерском районе Киева автомобиль полиции во время движения в кортеже, который сопровождал имеющее госохрану лицо, сбил неожиданно вышедшего проезжую часть улицы пожилого пешехода, в результате чего пострадавший получил ряд травм и был доставлен в больницу, сообщает Отдел коммуникации столичной полиции.

"Автопроисшествие произошло в Печерском районе Киева на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская: служебный автомобиль полиции во время движения в кортеже, который сопровождал человека, в отношении которого осуществляется государственная охрана, сбил пешехода: мужчина вдруг вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика", - говорится в обнародованном во вторник сообщении.

В столичном главке полиции отметили, что правоохранители, которые находились в автомобиле, сразу оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвали врачей. Мужчину, 1930 г.р., доставили в больницу.

"По предварительной информации врачей, у пострадавшего - перелом ноги и сотрясение головного мозга", - проинформировали в ведомстве.

В настоящее время на месте происшествия работают патрульные полицейские, следователи Главного управления Национальной полиции в городе Киеве и сотрудники прокуратуры. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

В сообщении не уточняется, кого именно сопровождал кортеж.

В то же время, интернет-издание со ссылкой на собственные источники пишет, что автомобиль полиции был в кортеже президента Украины Петра Порошенко.

Агентство "Интерфакс-Украина" пока не располагает подтверждением данной информации.