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По данным источника, автомобиль Volkswagen из кортежа президента сбил пенсионера, который решил перебежать дорогу на запрещающий сигнал регулировщика. На момент проезда президента Украины управлял движением на этом участке дороги.

Стоит отметить, что весь кортеж вдруг покинул место происшествия, а водитель автомобиля, который сбил мужчину, остался на месте.

По словам очевидцев, машина из кортежа двигалась со скоростью не менее 80 км/ч. На лобовом стекле Volkswagen в результате удаоа появилась большая вмятина, а пострадавшего откинуло на несколько метров от места столкновения.

К месту инцидента сразу же прибыли полицейские и медики. Пенсионера усадили на лавочку и перебинтовали голову, так как у него было сильное кровотечение. После этого мужчину госпитализировали.

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