В Twitter «Чемпионат мира FIFA 2018» за 100 дней до начала мирового чемпионата по футболу опубликовали видео, на котором известные футболисты из разных стран сто раз чеканят мяч. Последним в ролике запечатлен президент России Владимир Путин, играющий в мяч с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. В YouTube видео опубликовал канал RT на русском.

Из футболистов в ролике снялись Уэйн Руни, Роналдо, Карлес Пуйоль, Диего Форлан, Диего Марадона, Дмитрий Аленичев, Джей Джей Окоча, Мирослав Клозе, Хорхе Кампос, Хидетоси Наката, Карлос Вальдерама, Давид Трезеге, Петер Шмейхель, информирует svodka.net.

Финальная часть чемпионата мира по футболу должна пройти в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира планируют сыграть в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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