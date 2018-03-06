С 22 января 2018 года в Украине действует новый список медпрепаратов в рамках программы "Доступные лекарства": 239 медикаментов, из которых 47 являются полностью бесплатными для граждан, заявил вице-премьер-министр Павел Розенко. Розенко: Все необходимые средства, а это 1 млрд грн, обеспечены в государственном бюджете Фото: kmu.gov.ua "С 22 января 2018 года уже действует новый перечень препаратов, и в состав этой программы уже входит 239 препаратов, из которых 47 являются полностью бесплатными для граждан", – заявил Розенко. По его словам, "вдвое увеличился перечень бесплатных лекарств".Как сообщил Розенко, в начале действия программы количество аптек, участвовавших в программе, достигало 4 тысяч, сейчас же в ней участвуют 7 тысяч аптек."С начала действия программы более 20 млн украинцев воспользовались программой", – подчеркнул вице-премьер-министр.Розенко добавил, что перечень медпрепаратов в "Доступных лекарствах" будет расширяться. Он также отметил, что большинство медикаментов из списка – зарубежного производства."Все необходимые средства, а это 1 млрд грн, обеспечены в государственном бюджете", – заявил вице-премьер-министр.9 ноября 2016 года Кабинет Министров Украины принял решение о введении с 1 января 2017 года референтного ценообразования на лекарства по трем категориям: сердечно-сосудистые заболевания, диабет и астма. 1 февраля Кабмин передвинул дату начала регулирования цен на лекарства на 1 апреля.Согласно принятому решению, с 1 апреля 2017 года была запущена программа реимбурсации по ценообразованию на лекарства, которая предполагает, что пациенты будут оплачивать стоимость аптечных препаратов для лечения бронхиальной астмы, диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний частично.В июле 2017 года Министерство здравоохранения опубликовало новый список препаратов, которые участвуют в программе "Доступные лекарства". В него вошло 199 препаратов 43 производителей (21 производитель из стран Евросоюза, 17 – из Украины, четыре – из Индии, один – из Израиля).В декабре 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что по программе "Доступные лекарства" украинские врачи выписали почти 13 млн рецептов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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