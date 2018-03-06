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Розенко заявил, что перечень бесплатных медпрепаратов из программы "Доступные лекарства" увеличился вдвое
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06.03.2018 14:22
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С 22 января 2018 года в Украине действует новый список
медпрепаратов в рамках программы "Доступные лекарства": 239
медикаментов, из которых 47 являются полностью бесплатными для
граждан, заявил вице-премьер-министр Павел Розенко. Розенко: Все
необходимые средства, а это 1 млрд грн, обеспечены в
государственном бюджете Фото: kmu.gov.ua "С 22 января 2018 года уже
действует новый перечень препаратов, и в состав этой программы уже
входит 239 препаратов, из которых 47 являются полностью бесплатными
для граждан", – заявил Розенко. По его словам, "вдвое
увеличился перечень бесплатных лекарств".Как сообщил Розенко, в
начале действия программы количество аптек, участвовавших в
программе, достигало 4 тысяч, сейчас же в ней участвуют 7 тысяч
аптек."С начала действия программы более 20 млн украинцев
воспользовались программой", – подчеркнул
вице-премьер-министр.Розенко добавил, что перечень медпрепаратов в
"Доступных лекарствах" будет расширяться. Он также отметил, что
большинство медикаментов из списка – зарубежного
производства."Все необходимые средства, а это 1 млрд грн,
обеспечены в государственном бюджете", – заявил
вице-премьер-министр.9 ноября 2016 года Кабинет Министров Украины
принял решение о введении с 1 января 2017 года референтного
ценообразования на лекарства по трем категориям:
сердечно-сосудистые заболевания, диабет и астма. 1 февраля
Кабмин передвинул дату начала регулирования цен на
лекарства на 1 апреля.Согласно принятому решению, с 1 апреля 2017
года была запущена программа реимбурсации по ценообразованию
на лекарства, которая предполагает, что пациенты будут
оплачивать стоимость аптечных препаратов для лечения бронхиальной
астмы, диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний
частично.В июле 2017 года Министерство здравоохранения
опубликовало новый список препаратов, которые участвуют в программе
"Доступные лекарства". В него вошло 199 препаратов 43
производителей (21 производитель из стран Евросоюза, 17 – из
Украины, четыре – из Индии, один – из Израиля).В декабре
2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что по
программе "Доступные лекарства" украинские врачи выписали почти 13
млн рецептов.
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