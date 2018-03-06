Процедура нового арбитража продлится как минимум до окончания контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом"

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявила замглавы МИД Елена Зеркаль, передает " Укринформ ".

"18 марта в России должны состояться выборы. И проигрыш" Газпрома "украинской компании воспринимается как пощечина, следовательно сразу была очень эмоциональная реакция", - подчеркнула Зеркаль, комментируя вопрос, почему "Газпром" именно сейчас решил разорвать договор по поставкам и транзиту газа с "Нафтогазом".

По ее словам, процедура нового арбитража продлится как минимум до окончания контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом".

"Даже если сейчас посчитать по времени, сколько длиться процедура нового арбитража, то понятно, что она займет столько времени, сколько займет до окончания контракта, как минимум", - отметила замминистра.

"Газпром" накануне официально направил сообщение к "Нафтогазу Украины" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

Напомним, что 28 февраля Нафтогаз заявил, что Газпром "обязали выплатить $ 2560000000 Украина . По словам председателя правления" Нафтогаза "Андрея Коболева, решение арбитража имеет более тысячи страниц. Он добавил, что срок уплаты для" Газпрома "начинается с на следующий день - то есть 1 марта 2018.

После этого "Газпром" вернул "Нафтогаза" предоплаты за газ и отказался поставлять его с 1 марта .

НАК "Нафтогаз Украины" призвала украинский экономить газ - уменьшить температуру в помещениях. Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа из-за дисбаланса в 15-20 млн кубов в сутки .

Впоследствии глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания собирается "немедленно начать" в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа.

В ответ Президент Украины Петр Порошенко заверил , что договор не будет расторгнут. По слвоам Президента, договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" нельзя разорвать в одностороннем порядке.

В субботу, 3 марта, Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности принял решение о снятии ограничения по газоснабжению учебных заведений Украины. МОН позволило с понедельника всем учебным заведениям возобновить работу .