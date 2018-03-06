Если вы постоянно интересуетесь вопросом, как сбросить вес, то вам уже, наверное, знакомы многие программы и диеты, которые обещают быстрые результаты. Поэтому сейчас вы прочитаете самые противоречивые утверждения: зелень не способствует устранению лишнего веса; добиться результата можно, даже если вы едите сыр и мясо.

По крайней мере так пишет Грант Петерсон — автор книги «Ешь бекон, а не бегай трусцой», сообщает со ссылкой на .

Сегодня его воспринимают как нового гуру диетологии, но Грант и сам пытался похудеть в течение многих лет, придерживаясь общепринятой схемы: отказ от жирной пищи и регулярные тренировки. А результата всё не было.

И тогда, штудируя различные источники и читая самую разную литературу, Петерсон понял, что виноват во всём гормон инсулин. Помимо превращения углеводов в глюкозу, инсулин также заставляет все лишние калории перерабатываться в жир. Если выстроить рацион так, чтобы жиров было больше, организм станет использовать их как источник энергии. Съедайте не больше 50 г углеводов в день — и организм будет сжигать жир, чтобы получить необходимое топливо. Грант Петерсон утверждает, что результата может добиться каждый, если будет следовать этим правилам.

Ешьте больше рыбы

Быстрый метаболизм — залог отличного внешнего вида. Чтобы его ускорить, вы должны придерживаться сбалансированного питания и позаботиться о том, чтобы соотношение омега-3 и омега-6 в организме также было в норме. К слову, у нас очень мало омега-3 и слишком много омега-6. Как это исправить? Ешьте больше рыбы. Включите в меню сардины и лосося, анчоусы и сельдь. Не забывайте о крабах, гребешках и моллюсках.

Не бойтесь пить алкоголь

Ваша основная задача — ограничить потребление углеводов. Поэтому стоит отказаться от пива. Но другие потреблять можно. Виски, джин, водка, текила и ром содержат 0 углеводов. Только не разбавляйте их газированными напитками.

Ешьте продукты с высоким содержанием жиров

Когда вы отказываетесь от определенных продуктов и перестаете постоянно переедать, уровень инсулина снижается. Да, голод ощущается, но вы также начинаете избавляться от лишнего веса. Чтобы снизить уровень инсулина, вы можете включить в рацион продукты с низким количеством углеводов и с довольно высоким — жиров. Также в течение суток можно употреблять только жиры: яйца, сыр, оливковое масло, жирное мясо и так далее.

Покупайте кокосы

Начнем с того, что эти орехи на 66 % состоят из триглицеридов средней длины цепи. Попадая в организм, они начинают сгорать. В результате сгорания образуются кетоны — самые полезные жиры. Регулярное потребление — предупреждение рака, целого ряда неврологических заболеваний, а также ожирения.

Пейте кофе с маслом

Если вы предпочитаете выпивать чашку кофе за завтраком, добавьте 2 ст. л. сливочного масла. Те, кто любят кушать более сытно, могут сварить 3 яйца или приготовить бутерброд. Откажитесь от сладостей с самого утра. Ведь именно они усиливают тягу к сладкому в течение только дня.

Обращайте внимание на цвет овощей

Один из источников веществ, которые способствуют похудению — темные листовые овощи. Так что налегайте на шпинат, цикорий, капусту и листья салата. К тому же, горечь этих продуктов свидетельствует о наборе полезных антиоксидантов.

Ищите альтернативу картошке

Это один из самых популярных и доступных овощей. Большинство любимых рецептов включают картофель как один из ингредиентов. Но этот овощ содержит минимальное количество ценных веществ. Зато сколько в нём крахмалистых составляющих. Именно они оказывают негативное влияние на здоровье.

Выбирайте греческий йогурт

Кисловатый, без сахара и с низким содержанием жиров — он очень полезен и пополняет запас организма полезными углеводами, а также белками. Если же вы привыкли есть этот молочный продукт только с добавками, смешайте его с ягодами.

Не бегайте

Для многих тот факт, что бег не помогает сбросить вес, — настоящее открытие. Лучше выбрать короткие, но интенсивные тренировки по 5–10 минут. Во время такой тренировки мышцы потребляют в разы больше кислорода. Но эффект заметен лишь тогда, когда вы действительно выкладываетесь.

Не переусердствуйте с фруктами

Если это домашние фрукты, есть можно больше. Но те, кто покупают их в магазинах, никогда не могут быть уверены на все 100 %, что продукция на прилавке была выращена без применения генной инженерии. Фрукты содержат так называемый «фруктовый сахар», большое количество которого перерабатывается печенью. Такой сахар трансформируется в опасные жиры. Последние оседают на бедрах.

Что же, если вы уже перепробовали всевозможные диеты и программы похудения, а отметка на весах на прежнем месте, стоит попробовать следовать этой методике.

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