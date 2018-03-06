Несмотря на все разоблачения, десятки «кремлеботов» продолжают трудиться в Петербурге, создавая фальшивые аккаунты в соцсетях и заваливая комментариями российские и иностранные сайты. Перед выборами президента России их активность возросла.

О том, что творится в цехах знаменитой петербургской “фабрики троллей” (компании «Агентство интернет-исследований»), впервые подробно рассказал 3 года назад, в марте 2015-го, ее экс-сотрудник Марат Буркхард. Вскоре еще несколько бывших «кремлеботов» дали интервью о том, что происходит в различных отделах Фабрики, а Людмила Савчук даже подала в суд и выиграла дело против своего работодателя, информирует svodka.net.

Марат Буркхард участвовал в очень абсурдном проекте: оставлял тысячи комментариев под новостными сообщениями на малопосещаемых форумах провинциальных городов. По нашим сведениям, его отдел теперь расформирован.

16 февраля в США специальный прокурор Роберт Мюллер заочно предъявил обвинения 13 российским гражданам. В обвинительном документе говорится о том, что «Агентство интернет-исследований», финансируемое Евгением Пригожиным, в 2014–2016 годах пыталось расколоть американский электорат перед выборами президента США.

Опираясь на американские данные, журналисты телеканала «Дождь» установили структуру руководства «фабрики». Руководят агентством «верховные тролли» Михаил Быстров и Михаил Бурчик. Оперативным управлением иностранного отдела занимается Джейхун Асланов, ему помогала Катарина Аистова. У Катарины было два помощника – дежурные менеджеры Агата Бурдонова и Максим Елфимов. Бурдонова вышла замуж за работающего в компании Facebook программиста Дмитрия Федорова и в декабре 2017 года переехала жить в США.

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До недавнего времени о деятельности «фабрики» рассказывали только бывшие сотрудники. Однако в начале февраля в Телеграме появился канал под названием «Исповедь кремлебота». Автор утверждает, что он – действующий тролль, работает «в отделе русскоязычных «ботов-срущих-в-комменты», которых даже внутри фабрики считаются вторым сортом».

Дать интервью Радио Свобода «кремлебот» отказался, испугавшись, что это может привести к его деанонимизации. Однако разрешил цитировать свой канал.

Основное поле деятельности автора канала «Исповедь кремлебота» – Youtube. Он даже публикует список «фабричных» аккаунтов, откуда идут фальшивые комментарии. Публикуем выдержки из канала «Исповедь кремлебота», объединив их по темам.

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Что за люди работают троллями?

В основном, неудачники. Те, кого не берут на какую-либо другую нормальную работу. Если пообщаться на эту тему в коллективе, то почти все говорят: «Никуда не брали, а сюда взяли».

Есть, конечно, технические спецы, методисты, начальники. Они нормальные деньги получают. Стандартный же тролль – существо зашуганное и слабое.

Что касается политических взглядов, то на собеседовании при трудоустройстве на этот счет задают вопросы. Но по моим наблюдениям, действительно идейных, которые вот на самом деле верят в крымнаш, путинкрут и так далее, немного. Процентов 5–10.

«Фабрика троллей – это довольно большая структура с несколькими отделами. Кроме тех, кто «срёт в комменты», есть еще люди, которые ведут подставные СМИ, есть иностранные отделы, которые направлены на другие страны (речь не только про Украину). Есть люди, которые занимаются массовыми накрутками через ботнеты.

Само наименование «кремлебот» по сути не совсем верное.

Потому что заказ может прийти не только из Кремля. Может обратиться и какой-либо влиятельный человек, например, хозяин банка, аэропорта, завода и так далее.

А иногда бывают и совершенно коммерческие заказы. От фабрики отпочковались несколько компаний, которые в частном порядке оказывают подобные услуги.

О подготовке к выборам

Всех сотрудников фабрики обязали идти на выборы. Сказали голосовать за кого угодно, но сходить надо. Отчитываться будем фоткой из кабинки. Кто не пойдет – останется без премии.

С Грудининым вообще смешно. Половину дня пишу комменты типа: «Какой смысл в забастовке, все идем голосовать за Грудинина! Он реально против Путина! Нет смысла сидеть дома! Все за Грудинина!»

Вторую половину занимаюсь тем, что доказываю, какой он недостойный, лживый, гадкий. Счета за границей, миллиарды вывел из страны, нарушает законы, не платит налоги, да и вообще камуняка.

Говорят, после 18 марта будут сокращения штата. Посмотрим, удержусь ли на месте. На самом деле, не сильно бы расстроился.

Качество комментов снизилось

Возможно, вы заметили, что в последнее время снизилось качество комментов в исполнении кремлеботов.

Раньше приходилось подбирать какие-то аргументы, цифры смотреть, росстат, википедию открывать в конце концов. Теперь можно ограничиться оскорблениями.

Мне обидно с профессиональной точки зрения, раньше было интереснее.

Но все-таки, почему?

Первое – увеличение числа «протестно настроенных граждан».

Ты им один развернутый коммент – они тебе сто. Поэтому лучше сто на сто, не важно, какого качества.

Второе – переубедить противников действующего курса мы уже не можем, и не беремся за это. Сейчас идет борьба за основную массу населения. А с этой самой массой надо говорить на ее языке. Проще надо быть, и народ к вам потянется. Или к нам.

Знаете, зачем кремлеботы в комментах постоянно оскорбляют Навального одними и теми же словами? «Анальный», «овальный», «сисян» и так далее. Понятно, что по методичке, но с какой целью?

Для «установления стойкой ассоциативной связи». Вот слышишь ты «Навальный», и тебе в голову сразу приходит какой-нибудь гадкий эпитет. По крайней мере идея такая, не знаю, работает ли на практике.

О предъявленных в США обвинениях Пригожину и его подручным

Это обвинения против больших начальников, некоторых из которых никто и не видел ни разу. Рядовых сотрудников не коснулось, но я думаю немного все поднапряглись.

Иностранный отдел существует давно: по крайней мере, как я устраивался на фабрику, он уже был. Набирают туда людей со знанием английского приличного уровня. Сидят они отдельно, у них там своя кофемашина, и мы отдельно не пересекаемся. В последние годы отдел только разрастается, но все равно до русского пока далеко.

Видел ли я своими глазами, что они бомбили американские социальные сети и топили за Трампа? Нет, не видел и подтвердить не могу. Но вполне могу это допустить, иначе зачем столько англоговорящих.

Периодически у них проходят собрания не только по работе, но и разборы английского. По всей видимости, важно не спалиться, что они не настоящие американцы.

Кстати, если подучу английский до хорошего уровня, то смогу к ним перевестись, и зарплата вырастет. С такими перестановками проблем на фабрике нет.

Чем дольше работаю, тем больше убеждаюсь, что фабрика – это проект по распилу денег.

Нет, ну представьте себе, сидит куча человек в одном офисе и строчат комменты по методичке.

Это так тупо, что у меня слов нет. Можно ведь было реального компьютерного бота сделать, который бы еще быстрее отвечал.

Никто тут на самом деле не хочет бороться с оппозицией. Учредители – пилят бабки. Простой тролль – пашет на зарплату. Всем пофиг. А мне больше всех.

Существование кремлеботов (тогда еще «едроботов») знающие люди просекли давно. Однако в последние полгода о нашем присутствии в инфопространстве узнали вообще все.

И это плохо для фабрики не только потому, что наши комменты перестали воспринимать действительно. Ирония состоит в том, что люди стали воспринимать любые провластные комментарии как проплаченные. Забавно, когда накидываются на обычного человека с прокремлевской позицией – «кремлебот, мразь, тебя купили!» Смотреть на это очень смешно.

Моя мысль состоит в том, что теперь, чем больше мы выдаем сообщений в мир, тем больше вредим власти. В плюс уже ничего не идет. Какая ирония, не правда ли?

Стоит ли вступать с кремлеботом в спор?

Я считаю, что нет. Лучше оставить коммент неотвеченным, чем завязать дискуссию и раскрутить ветку. Обсуждение привлечет лишнее внимание, а первый (кремлеботский) комментарий увидит большее число человек.

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