Президент Украины Петр Порошенко может принять решение о назначении командующего операцией Объединенных сил " 20 февраля Порошенко поручил подготовить кандидатуру командующего Объединенными силами Фото: ЕРА "В ближайшее время будет принято решение главнокомандующим ВСУ, президентом Украины, о назначении командующего Объединенных сил", – заявил Бобров.По его словам, на эту должность определена кандидатура генерала, у которого есть военный опыт с начала вооруженной агрессии России и который успешно руководит военными формированиями.Он добавил, что Президент может принять решение относительно кандидата уже "сегодня-завтра".Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбпсса 18 января 2018 года 280 голосами. Его поддержали все фракции, кроме Оппозиционного блока и группы партии "Відродження".Президент Украины Петр Порошенко подписал закон 20 февраля и поручил подготовить кандидатуру командующего Объединенными силами в зоне антитеррористической операции. 24 февраля закон вступил в силу.22 февраля начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что сейчас на Донбассе идет смена формата антитеррористической операции на операцию Объединенных сил, которую возглавит военное руководство.Согласно закону, границы и перечень территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях, определяет президент Украины. Он же назначает командующего Объединенными силами, которые будут привлекаться к мероприятиям по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ на Донбассе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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