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Генштаб: Порошенко назначит командующего Объединенных сил в ближайшее время
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06.03.2018 14:30
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Президент Украины Петр Порошенко может принять решение о назначении
командующего операцией Объединенных сил " 20 февраля
Порошенко поручил подготовить кандидатуру командующего
Объединенными силами Фото: ЕРА "В ближайшее время будет
принято решение главнокомандующим ВСУ, президентом Украины, о
назначении командующего Объединенных сил", – заявил Бобров.По его
словам, на эту должность определена кандидатура генерала, у
которого есть военный опыт с начала вооруженной агрессии России и
который успешно руководит военными формированиями.Он добавил, что
Президент может принять решение относительно кандидата уже
"сегодня-завтра".Верховная Рада приняла закон о реинтеграции
Донбпсса 18 января 2018 года 280 голосами. Его поддержали все
фракции, кроме Оппозиционного блока и группы партии
"Відродження".Президент Украины Петр Порошенко подписал закон
20 февраля и поручил подготовить кандидатуру
командующего Объединенными силами в зоне
антитеррористической операции. 24 февраля закон вступил в
силу.22 февраля начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко
заявил, что сейчас на Донбассе идет смена формата
антитеррористической операции на операцию Объединенных сил, которую
возглавит военное руководство.Согласно закону, границы и перечень
территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской
областях, определяет президент Украины. Он же назначает
командующего Объединенными силами, которые будут привлекаться
к мероприятиям по обеспечению национальной безопасности и обороны,
отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ на Донбассе.
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