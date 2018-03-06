"Киевстар" назначил менеджера VEON финансовым директором

АО "Киевстар" назначил Генриха Даубнера, занимающего должность директора группы по вопросам финансового контроля материнской компании VEON Ltd. (Амстердам), финансовым директором, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе оператора во вторник.

Габор Кочиш, занимавший этот пост на протяжении двух лет, назначен финансовым директором Jazz – операционной компании VEON в Пакистане.

Внутренние назначения вступают в силу с 14 марта 2018 года.

Г.Даубнер присоединился к VEON три года назад в качестве директора группы по вопросам финансового контроля, отмечается в сообщении компании. До VEON он работал в Telefónica O2 директором по финансовому планированию и анализу в Германии и финансовым директором в Словакии. Он имеет квалификацию ACCA (ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров) и CFA (англ. "дипломированный финансовый аналитик"), полученную во время работы в международной консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers в Братиславе и Лондоне.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор мобильной связи, обслуживавший на конец 2017 года 26,5 млн абонентов. Его выручка за 2017 год увеличилась на 10,6% по сравнению с 2016 годом - до 16,54 млрд грн, EBITDA - на 18,1%, до 9,221 млрд грн.