Для многих моих сограждан смерть российского диктатора станет шоком в плохом смысле этого слова. И совсем не потому, что все станет между Украиной и Россией иначе, как раз наоборот. Ничего не изменится. От слова «совсем». Без шуток – дело совсем не в Путине. Он просто выражает мнение большинства. Поймите меня правильно, я не желаю ему здоровья и долгих лет жизни, совсем наоборот. И когда он умрет, я куплю бутылку дорогого коньяка и отпраздную этот знаменательный день. Прекрасно понимая, что по большому счету для Украины ничего не меняется.

Путин дал приказ на оккупацию Крыма? Да, совершенно верно. Путин послал российские войска в Донбасс, когда созданные практически с нуля ВСУ и добробаты гоняли сепаров чуть ли не мокрыми полотенцами в направлении границы и освобождали по городу в день? Да, это его преступление. Его вина. Ну а российский народ, российский избиратель что в это время делал? Роптал? Возмущался? Требовал прекратить агрессию в отношении Украины? Нет. Российский народ, как всегда в таких ситуациях ликовал и поддерживал вождя. Писал восторженные посты в соцсетях и гордился захваченным Крымом.

Нужно понять и принять простую истину – с уходом Путина отношения с РФ для нас не изменятся. Никакая Собчак не заберет российские войска из Крыма с извинениями и не отдаст под суд военных преступников. Это не личное решение Путина – это позиция 86% россиян. 86% — как минимум.

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Украины не существует, право на стороне сильного и можно насильно вернуть нашу страну в «братскую семью». Так что головная боль с таким соседом у нас надолго и фамилия президента РФ значения не имеет. То есть стена на границе, ров с кислотой, визовый режим и сильная армия. Только так можно отбиться от навязчивых «братских объятий». И информационная гигиена, без нее тоже никак.

Россия всегда будет думать об оккупации Украины, независимо от того, кто у них будет царем. Сегодняшнее Ху@ло или новое – не имеет значение. Они в массе своей не могут смириться с правом Украины быть независимой. Их корежит от самого факта. Они всегда будут смотреть на нас, как на потенциальную жертву. Равноправными партнерами мы не будем, что бы не рассказывали нам представители Оппоблока и прочие агенты влияния. И чем скорее мы это поймем, тем лучше.

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