В 2006 году Скрипаля осудили в России за шпионаж в пользу Великобритании. Через четыре года он был помилован для обмена на российских разведчиков, задержанных в США.

Вместе с бывшим полковником ГРУ Генштаба России Сергеем Скрипалем в Великобритании госпитализирована его 33-летняя дочь Юлия Скрипаль. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщает «Би-би-си», информирует svodka.net.

66-летнего Скрипаля с дочерью обнаружили на скамейке торгового центра в Солсбери. У них не было видимых увечий, оба пострадавших находятся в реанимации с подозрением на отравление неизвестным сильнодействующим веществом.

Скрипалей госпитализировали вечером 4 марта. После этого на месте происшествия начали работать специалисты химзащиты, которые в том числе занимались очисткой дорожного полотна и других поверхностей.

По одной из версий, Скрипалей могли отравить фентанилом — сильнодействующим опиоидным обезболивающим.

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В 2006 году Скрипаля осудили в России за шпионаж в пользу Великобритании. Через четыре года он был помилован для обмена на российских разведчиков, задержанных в США.

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