Правительство намерено предотвратить в будущем технические проблемы с программой реимбурсации

Правительство Украины намерено принять меры для предотвращения в будущем проблем с реализацией программы "Доступные лекарства", которые возникли в начале этого года, сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко в ходе селекторного совещания во вторник.

"Мы должны к концу текущего года или на законодательном уровне, или на нормативно-правовом уровне решить этот вопрос, чтобы в следующем году у нас не было этого небольшого "провисания", которое мы все почувствовали в начале января этого года", - сказал он.

Кроме того, П.Розенко акцентировал внимание на необходимости улучшения доступа жителей сельской местности к указанной программе.

"Там, где отсутствуют аптеки, необходимо активнее привлекать к работе фельдшеров, согласно действующему законодательству, ФАП могут заключать договора с аптеками-участницами программы, получать лекарства у них и реализовывать (программу - ИФ) в своих селах", – сказал он.

Как сообщалось, в январе Министерство здравоохранения заявило о приостановлении в большинстве областей реализации программы "Доступные лекарства" из-за несвоевременного распределения местной властью перечисленных средств. Области использовали 10% от выделенного на январь объема финансирования, предназначенного на программу. К концу месяца работа программы была возобновлена.

Программа возмещения стоимости лекарств по сердечно-сосудистым заболеваниям, бронхиальной астме и сахарному диабету ІІ типа стартовала в Украине 1 апреля 2017 года.

В настоящее время список лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению, содержит 239 препаратов 48 производителей, 18 из них – отечественные.