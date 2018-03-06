Во вторник, 6 марта, в сети появилось видео, на котором автомобиль из кортежа президента Украины Петра Порошенко сбил пенсионера на пересечении улиц Институтской и Шелковичной, сообщает NEWSONE .

Стоит отметить, что на видео видно, что движение на перекрестке регулировал полицейский и президентский кортеж двигался по Институтской в то время, как регулировщик запретил движение автомобилей по Шелковичной.

Пенсионер переходил дорогу по пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал регулировщика. Его сбила первая машина из кортежа, не считая автомобиля полиции, который пронесся перед этим.

Кроме этого, Водитель остался на месте, а еще более пяти автомобилей разного типа, включая и еще один полицейский, промчались дальше по маршруту.

Как сообщал svodka.net ранее, на пересечении улиц Шелковичная и Институтская в Киеве президентский кортеж сбил пожилого мужчину.

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