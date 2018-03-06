СМИ сообщили о боевом крещении Су-57 в Сирии: применена гиперзвуковая ракета

Не военный аналитик, не прежний сотрудник спецслужб: просто один из рядовых собирателей публикаций из интернета и скаладывающий из мозаики фактов и фейков картину реальности, на основе советской школы читать между строк сообщения СМИ и которому не спится из-за недомолок журналистов: Про "А" сказали, а о "Б" забыли.

Прошла волна сообщений о якобы, появившихся новейших самолетах России - СУ-57 в Сирии. Министр обороны России С. Шойгу подвердил факт: да, в Сирии прилетали СУ-57. Сделали там свое дело и улетели обратно. Зачем они прилетали в Сирию - молчок в наших СМИ. Но ведь, версии должны быть? И они есть, не только у западных СМИ, но и простых российских обывателей.

Итак, сообщений о том, что видели СУ-57 на российской базе ВКС Хмеймим, Сирия в интернете полно. В начале информационнной волны этим сообщениям не очень верили, но после подтверждения министром обороны С. Шойгу слухи превратились в факт:

! Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил журналистам, что два российских самолета Су-57 успешно выполнили двухдневную программу испытаний в Сирии. «Они действительно были там. Были недолго, два дня. За это время выполнили программу испытаний, в том числе боевых. Могу сказать, что испытания прошли успешно. Самолеты вернулись домой еще неделю назад» – цитирует Шойгу .

Их сопровождали самолеты-лаборатории, и самолеты, которые отслеживали все параметры работы оружия», — добавил министр.

Как передает , глава Минобороны выразил надежду, что Су-57 станет «еще одним сюрпризом для наших коллег».

И, действительно, коллеги вдруг вдруг, завопили в том числе и в ООН, что безотлагательно нужно оргонизовать гумманитарную помощь, погибающему населению Восточной Гуты.

Синхронность двух событий очевидна: появление СУ-57 в небе Сирии и вопли американцев и европейских натовцев о необходимости организации гуманитарной помощи, страдающему от бомбежек жителей Восточной Гуты. Если жители пригорода Дамаска - это спецназ США, Великобритании и Франции, то конечно, нужно приостановить наступление сирийских и русских войск, чтобы эвакуировать убитых и раненчых натовских вояк.

Прослеживается еще одно синхронизированное событие с действиями СУ-57 в Сирии и выступлением В. Путина перед Федеральным собранием 1 марта.

Не любит наш главнокомандующий просто бросаться словами: они у него подкреплены делами. Какими делами: да, отработкой по базе спецназа США в Восточной Гуте гиперзвуковыми ракетами.

Скажите измышления доморощенного аналитика?

Так мысли совпадают с другими аналитиками, которые что ни есть - специалисты в своем деле:

СМИ сообщили о боевом крещении Су-57 в Сирии: применена гиперзвуковая ракета