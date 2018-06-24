Мужчине, который причастен к совершению двойного убийства в Харькове, объявили о подозрении. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области, передает .

"Мужчина, причастного к совершению убийства, задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение. Следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.

Напомним, тела застреленных 40-летних супругов и их раненого 12-летнего ребенка обнаружила в квартире соседка. Инцидент произошел в Харькове. В ходе опроса свидетелей выяснилось, что около подъезда дома находился подозрительный автомобиль, который потом уехал в неизвестном направлении. Эту машину задержали возле станции метро "Киевская". В ней обнаружили огнестрельное оружие.

Происшествие квалифицировали по ч. 2 ст. 115 УК Украины - умышленное убийство.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира