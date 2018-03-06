Об этом заявил представитель южнокорейской делегации по итогам визита в КНДР и встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщает АР.

Кроме того, КНДР пообещала не применять ядерные и обычные вооружения против Южной Кореи.

Отмечается, что КНДР готова полностью отказаться от своей ядерной программы, но только в случае предоставления гарантий безопасности и нормализации отношений между Пхеньяном и Вашингтоном.

Стоит добавить, что в конце апреля главы Северной и Южной Кореи намерены встретиться на межкорейском официальном саммите.

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