|Ким Чен Ын готов к переговорам с США
|06.03.2018 14:44
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Об этом заявил представитель южнокорейской делегации по итогам визита в КНДР и встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщает АР.
Кроме того, КНДР пообещала не применять ядерные и обычные вооружения против Южной Кореи.
Отмечается, что КНДР готова полностью отказаться от своей ядерной программы, но только в случае предоставления гарантий безопасности и нормализации отношений между Пхеньяном и Вашингтоном.
Стоит добавить, что в конце апреля главы Северной и Южной Кореи намерены встретиться на межкорейском официальном саммите.
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