Может даже отказаться от своей ядерной программы

Северная Корея готова ввести мораторий на проведение ядерных и ракетных испытаний и провести прямые переговоры с США. Об этом, как сообщает АР, заявил представитель южнокорейской делегации по итогам визита в КНДР и встречи с Ким Чен Ыном, информирует svodka.net.

КНДР также пообещала не применять ядерные и обычные вооружения против Южной Кореи. В случае предоставления гарантий безопасности и нормализации отношений между Пхеньяном и Вашингтоном северокорейская сторона выразила готовность полностью отказаться от своей ядерной программы.

В конце апреля главы Северной и Южной Кореи намерены встретиться на межкорейском официальном саммите.

В 2017 году обстановка на Корейском полуострове в очередной раз обострилась из-за активных ракетных и ядерных испытаний КНДР.

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Однако в своем новогоднем обращении руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын вдруг предложил отправить делегацию спортсменов и чиновников на зимнюю Олимпиаду в южнокорейский Пхенчхан. Власти КНДР также выступили за улучшение отношений между странами и объединение корейской нации.

После проведения первых с 2015 года переговоров власти Северной и Южной Кореи договорились об участии спортсменов обеих стран в олимпийских церемониях под единым флагом.

В 2018 году исполняется 70 лет с момента раскола Кореи на два государства — Северную и Южную Корею.

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