Amnesty International требует расследовать демонтаж палаточного городка под Радой и оценить пропорциональность использования силы правоохранителями в отношении протестующих. Правозащитники заявляют о непропорциональном применении силы Фото: ЕРА Правозащитники подчеркнули, что полиция должна действовать в рамках закона, который запрещает наносить удары дубинками по голове, шее, ключичной области, половым органам, пояснице (копчику) и в живот"Любое применение силы в отношении мирных демонстрантов и журналистов, а также непропорциональное применение силы против вооруженных демонстрантов недопустимо", – заявили в организации.В Amnesty International сообщили, что несколько журналистов пожаловались на препятствование из профессиональной деятельности и применение силы со стороны правоохранителей."Призываем руководство государства немедленно отреагировать на ситуацию", – подчеркивается в заявлении.Amnesty International требует провести расследование и оценить пропорциональность использования силы в отношении протестующих.3 марта во время "зачистки" палаточного городка у парламента в Киеве пострадали минимум двое журналистов – репортер "Радіо Свобода" Сергей Нужненко и журналист "Громадського" Богдан Кутепов.Расследовать случай также призвал "Комитет защиты журналистов".Утром 3 марта 2018 года при разгоне палаточного городка под Верховной Радой произошли стычки между полицией и протестующими. В движении "Визволення" проинформировали, что были госпитализированы 11 активистов. В МВД сообщили о семерых пострадавших правоохранителях. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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