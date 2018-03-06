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Amnesty International назвала недопустимым применение силы против журналистов при демонтаже палаточного городка под Радой
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06.03.2018 14:46
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Amnesty International требует расследовать демонтаж палаточного
городка под Радой и оценить пропорциональность использования силы
правоохранителями в отношении протестующих. Правозащитники заявляют
о непропорциональном применении силы Фото: ЕРА Правозащитники
подчеркнули, что полиция должна действовать в рамках закона,
который запрещает наносить удары дубинками по голове, шее,
ключичной области, половым органам, пояснице (копчику) и в
живот"Любое применение силы в отношении мирных демонстрантов и
журналистов, а также непропорциональное применение силы против
вооруженных демонстрантов недопустимо", – заявили в организации.В
Amnesty International сообщили, что несколько журналистов
пожаловались на препятствование из профессиональной деятельности и
применение силы со стороны правоохранителей."Призываем руководство
государства немедленно отреагировать на ситуацию", – подчеркивается
в заявлении.Amnesty International требует провести расследование и
оценить пропорциональность использования силы в
отношении протестующих.3 марта во время "зачистки" палаточного
городка у парламента в Киеве пострадали минимум двое
журналистов – репортер "Радіо Свобода" Сергей
Нужненко и журналист "Громадського" Богдан
Кутепов.Расследовать случай также призвал "Комитет защиты
журналистов".Утром 3 марта 2018 года при разгоне палаточного
городка под Верховной Радой произошли стычки между полицией и
протестующими. В движении "Визволення" проинформировали,
что были госпитализированы 11 активистов. В МВД
сообщили о семерых пострадавших правоохранителях.
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