Операция объединенных сил и антитеррористическая операция это разные понятия и они могут происходить одновременно. Такое заявление сделал офицер Управления правового обеспечения Генерального штаба Вооруженных сил Украины Юрий Бобров, сообщает Интерфакс-Украина .

По словам силовика, начавшаяся в 2014 году АТО продолжается и решение о ее продлении или прекращении будет принимать руководитель Антитеррористического центра при СБУ, вне зависимости от проведения операции Объединенных сил.

"Необходимо разделять понятие антитеррористическая операция (и операция Объединенных сил, - ред.). Антитеррористическая операция предусмотрена законом о борьбе с терроризмом, и она объявляется решением руководителя Антитеррористического центра при СБУ. Эта операция была объявлена в 2014 году, и она продолжается", - пояснил Бобров.

Также он выразил уверенность, что АТО будет продолжаться.

Кроме того Бобров заявил, операции Объединенных сил начинается с опубликования соответствующего указа президента Украины.

Как сообщал svodka.net ранее, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в ближайшее время на Донбассе будет перестроено управление обороной Украины на восточных рубежах .

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