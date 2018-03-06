УКАБ предлагает обнулить таможенную пошлину на ввоз всех удобрений, кроме российских

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) предлагает ввести нулевую таможенную пошлину на ввоз минеральных удобрений со всех пунктов поставки, кроме России.

Такой пункт содержится в "дорожной карте", принятой ассоциацией для улучшения ведения аграрного бизнеса в Украине и рассчитанной на два года.

Нулевые пошлины, по мнению УКАБ, позволят либерализировать рынок минудобрений, монополия на котором приводит к переплате аграриями около 4-5 млрд грн ежегодно, а также сдерживает рост урожайности и получение валового продукта.

Ассоциация также считает необходимым принять закон о железнодорожном транспорте, запустить демонополизацию "Укрзализныци", предоставить доступ частного бизнеса к ж/д перевозкам, что позволит снизить логистические риски.

"Дефицит вагонов-зерновозов, износ парка тяги, ручное распределение приводят к задержкам поставок продукции и способствуют коррупционным схемам, оценивающихся на уровне 300 млн грн", - отмечают в УКАБ.

Дополнение Налогового кодекса специальным механизмом налогообложения экспортных операций, по мнению УКАБ, будет помогать выведению бизнеса "из тени". При этом предлагается ввести мораторий сроком на семь лет на внесение изменений в Налоговый кодекс для аграриев.

"Реализация этих и последующих шагов, предусмотренных "Позиционным документом" ("дорожная карта" - ИФ) Ассоциации в течение следующих двух лет, позволит привлечь 4 млрд грн дополнительных поступлений в местные бюджеты, 10 млрд грн в общий бюджет Украины. Отложенный экономический эффект предпринятых мер на протяжении пяти лет привлечет около 50 млрд грн в экономику Украины", - прокомментировал принятие документа генеральный директор ассоциации УКАБ Тарас Высоцкий.

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" объединяет агропромышленные компании, предоставляя услуги по поиску кадров и привлечению инвестиций, консультации по повышению эффективности работы аграрных компаний и предложения по совершенствованию аграрной политики.