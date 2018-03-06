Об этом с восхищением написало известное российское издание «Спорт-Экспресс», назвав нашу 20-летнюю соотечественницу секс-символом украинской легкой атлетики.

Во время интервью журналист Владимир Иванов «технично» сделал комплимент юной спортсменке.

«Сейчас утро, а вы выглядите прекрасно. Когда последний раз выходили из комнаты, просто умывшись и не наводя никакой красоты?» — спросил журналист у олимпийской чемпионки между юниоров.

Напомним, Левченко завоевала «серебро» чемпионата мира-2017 в Лондоне. Киевлянка с первой попытки взяла высоту в 1.97 метра, затем без проблем одолела рекордную для себя высоту 1.99 метра, а дальше с третьего раза перепрыгнула через 2.01 метра, еще раз обновив рекорд.

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